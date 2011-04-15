Ингосстрах выплатил более 1 млрд руб. в связи с полной конструктивной гибелью воздушного судна

СПАО "Ингосстрах" произвело выплату перестраховочного возмещения в размере более 1 млрд руб. в связи с полной конструктивной гибелью воздушного судна Сухой Суперджет 100. Об этом сообщает страховая компания.



Страховой случай произошёл осенью 2018 года, когда при посадке воздушное судно выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы и получило значительные повреждения фюзеляжа, стоек шасси и двигателей.



В результате рассмотрения происшествие было признано СПАО "Ингосстрах" страховым случаем, повреждения воздушного судна квалифицированы как полная конструктивная гибель, и произведена выплата перестраховочного возмещения в размере 1.136.004.912 руб. в соответствии с условиями договора перестрахования, заключенного через ООО "Страховой брокер "Малакут".



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.















"AK&M" от 14.03.2019