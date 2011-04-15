Роснефть внедрила виртуальную оплату топлива на АЗС для компаний

Розничная сеть "Роснефть" первой в России запускает сервис оплаты топлива через мобильное приложение для корпоративных клиентов. Приложение "РН-Карт" доступно для смартфонов на платформах iOS и Android. Об этом говорится в сообщении компании.



До текущего момента сервис оплаты заправки через приложение "РН-Карт" работал в пилотном режиме в Москве, Московской области и Смоленске. Теперь эта возможность есть во всех регионах присутствия компании на большинстве АЗС под брендом "Роснефть", "ТНК", "BP" и "Башнефть".



Роснефть стала единственной на российском топливном рынке компанией, запустившей данную услугу для своих корпоративных клиентов. Использование приложения "РН-Карт" позволит потребителям компании отказаться от пластиковых топливных карт.



Мобильное приложение с виртуальной топливной картой является инновационным продуктом, который использует новые цифровые технологии, позволяющие оптимизировать расходы на приобретение топлива и сопутствующих товаров. Мобильное приложение не зависит от наличия подключения к сети интернет и позволяет оплачивать заправку в офлайн режиме. Для клиентов работает круглосуточная горячая линия.



Водители также могут пользоваться удобным дополнительным онлайн функционалом приложения: планирование маршрута по онлайн карте, выбор АЗС c необходимым видом топлива, получение информации по лимитам карты.



Цифровизация и ускоренное развитие являются одной из основных целей компании в рамках реализации стратегии "Роснефть-2022". Приложение "РН-Карт" создано на основе собственных разработок Роснефти, ключевым преимуществом которого являются безопасность и удобство для клиентов. Компания продолжает работать над развитием программного обеспечения, позволяющего увеличить эффективность розничного бизнеса Роснефти и расширить клиентский сервис.



ООО "РН-Карт" является главным процессинговым центром ПАО "НК "Роснефть". Осуществляет организацию безналичных расчётов для юридических лиц на основе пластиковых карт и мобильного приложения. Юридические лица могут заключить договор через сайт.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за 2018 год выросла в 2.5 раза до 549 млрд руб. с 222 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличились на 37% 8.238 трлн руб. с 6.011 трлн руб., показатель EBITDA - на 48.6% до 2.081 трлн руб. с 14 трлн руб. В долларовом выражении чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, составила $8.9 млрд против $3.8 млрд. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличились на 25.7% до $133.7 млрд со $106.4 млрд, показатель EBITDA - на 37.9% до $33.1 млрд с $24 млрд.



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК. География розничного бизнеса компании охватывает 66 регионов во всех федеральных округах РФ.



"AK&M" от 14.03.2019