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14/03/2019
14:45

Росавиация запретила полёты Boeing 737 MAX в воздушном пространстве России

Росавиация запретила полёты 737-800 MAX и Boeing 737-900 MAX всех авиакомпаний в воздушном пространстве России. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В РФ имеется 2 воздушных судна типа Boeing-737 MAX в авиакомпании "Глобус". Эксплуатация указанных воздушных судов авиаперевозчиком приостановлена.

"Учитывая, что в настоящее время в мире эксплуатируется 387 самолётов Boeing 737 MAX в парке 59 авиакомпаний мира, аналогичные меры принимаются и в других странах мира до выяснения причин, приведших к авиакатастрофам самолётов данного типа авиакомпании Lion Air в Индонезии 29.10.2018 и авиакомпании Ethiopian Airlines 10 марта 2019, расследование которых пока не завершено", - подчёркивает Росавиация.


"AK&M" от 14.03.2019
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