ЛУКОЙЛ отгрузил в систему Каспийского трубопроводного консорциума 10-миллионную тонну нефти

ПАО "ЛУКОЙЛ" преодолело рубеж 10 миллионов тонн нефти, отгруженных в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) с месторождения им. Владимира Филановского. Об этом говорится в сообщении нефтяной компании.



Для перекачки нефти на берег ЛУКОЙЛ построил систему подводных и сухопутных трубопроводов. Нефть поступает в резервуарный парк головных береговых сооружений, а затем сдается в систему КТК для дальнейшей транспортировки на экспорт.



Отгрузка нефти осуществляются с полным соблюдением норм охраны труда, промышленной и экологической безопасности. На всех морских проектах ЛУКОЙЛа применяется система "нулевого сброса", при которой отходы вывозятся на берег для безопасной утилизации и переработки.



ЛУКОЙЛ открыл на Северном Каспии новую нефтегазоносную провинцию – 10 месторождений с совокупными запасами около 7 млрд баррелей н.э. Месторождение им. В. Филановского введено в эксплуатацию в 2016 году. Начальные извлекаемые запасы нефти – 129 млн т, газа – 30 млрд куб. м. Проектный уровень добычи нефти – 6 млн т в год – достигнут в 2018 году. Все морские объекты на месторождениях Компании в Каспийском море построены на российских верфях.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ", по МСФО в 2018 году составила 619.2 млрд руб., что на 47.8% больше по сравнению с 2017 годом - 418.8 млрд руб. Выручка от реализации выросла на 35.4% и составила 8.036 трлн руб. Показатель EBITDA вырос до 1.115 трлн руб., что на 34.1% больше по сравнению с 2017 годом.







"AK&M" от 14.03.2019