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14/03/2019
15:35

Структура О.Тинькова продаёт 4.5% акций TCS Group за $150 млн

Altoville Holdings Limited, принадлежащая Олегу Тинькову, продаёт 8333334 GDR TCS Group по цене $18 за бумагу. Сумма сделки составляет $150 млн. Об этом говорится в сообщении LSE.

По итогам размещения доля Altoville Holdings в TCS Group уменьшится до 43.8% с 48.3%. То есть, по завершении размещения будет продано примерно 4.5% акций TCS.

В TCS Group входит Тинькофф Банк.
Тинькофф Банк (ранее Химмашбанк) приобретён О.Тиньковым в 2006 году. Банк входит в число крупных российских банков. Основное направление деятельности банка - потребительское кредитование физических лиц, главным образом через кредитные карты, а также предоставление широкого спектра финансовых услуг на базе собственной онлайн-платформы.


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