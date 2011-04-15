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14/03/2019
15:32

ESET зафиксировала новую атаку, направленную на азиатских геймеров

Эксперты антивирусной компании ESET зафиксировала атаку хакерской группировки Winnti, нацеленной на азиатских геймеров. Две игры и одна игровая платформа были взломаны для внедрения бэкдора, в результате чего пострадали десятки тысяч пользователей. Об этом говорится в сообщении ESET.

Для распространения скомпрометированных версий игрового ПО злоумышленники использовали легитимный механизм рассылки обновлений, при этом вредоносный код был внедрен в исполняемые файлы. Запуск бэкдора происходил в оперативной памяти, а сам процесс был защищен шифрованием.

Бэкдор запускался перед началом игры; вредоносная программа никак себя не выдавала - игра не прерывалась, и геймеры ни о чем не подозревали. Это говорит о том, что злоумышленники модифицировали конфигурацию сборки, а не исходный код.

Перед запуском вредоносная программа проверяла языковые настройки ОС - на системах с русским или китайским языками бэкдор просто не запускался. Подавляющее большинство заражений, около 55%, пришлось на Таиланд. Также пострадали Филиппины и Тайвань. При этом 1% зараженных из России связан с тем, что жертвы не включили в своей операционной системе русский язык.

После обнаружения атаки ESET связалась с разработчиками скомпрометированного ПО, на данный момент они удалили бэкдоры в двух продуктах. Однако игра Infestation (по иронии, название переводится как "заражение") по-прежнему рассылает своим пользователям вредоносные обновления.

Предположительно, злоумышленники могли использовать данную атаку для финансовой выгоды, либо с целью использования созданного ботнета для более крупных атак.

Ранее группировка Winnti уже была замечена за атаками на цепочки поставок - их сложно обнаружить на стороне пользователя, так как пользователь по умолчанию доверяет разработчикам своего ПО и устанавливает предлагаемые ими обновления.

По этой причине ряд киберпреступных групп нацеливают атаки на поставщиков софта - компрометация большого числа устройств позволит в короткие сроки создать огромный ботнет.

Однако у такой тактики есть и очевидный недостаток - как только вредоносная кампания будет обнаружена, киберпреступники потеряют контроль над ботнетом, а пользователи смогут избавиться от зараженного ПО с помощью легитимного обновления.

Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.

"AK&M" от 14.03.2019
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