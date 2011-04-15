Открыта продажа билетов на поезд с первым модернизированным плацкартным вагоном

Первый плацкартный вагон с модернизированным интерьером в марте начнёт курсировать в составах двух фирменных поездов: N 19/20 Ростов-на-Дону – Москва и N 11/12 Анапа – Москва. Об этом сообщают РЖД.



В первый рейс с пассажирами он отправится из Ростова-на-Дону в Москву 18 марта, а из Москвы – 19 марта в Анапу. Билеты в обновленный вагон можно приобрести уже сейчас, при этом стоимость проезда в нем не будет отличаться от цены билета в другие плацкартные вагоны.



В модернизированном плацкартном вагоне сохранена традиционная компоновка, при этом пассажирам предоставлен новый уровень комфорта. Главное отличие обновленного интерьера — возможность организации личного пространства для каждого пассажира за счёт перегородок со встроенными лестницами и индивидуальных шторок.



В обновленном вагоне предусмотрены диваны с подголовниками, индивидуальное освещение, электрические розетки и USB-порты. Обивочные ткани изготовлены из износостойких пожаробезопасных материалов.



В коридоре установлен фильтр для очистки воды с возможностью ее подогрева и охлаждения, а также сенсорная панель. Туалетная комната оборудована гигиеническим душем, пеленальным столиком, дозатором для мыла и бумажных полотенец. Также здесь установлены кран и встроенный фен для рук.



В настоящее время модернизированный плацкартный вагон полностью прошёл все испытания и процедуру сертификации. Всего до конца 2019 года АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") получит 50 обновленных плацкартных вагонов, которые будут включены в составы поездов дальнего следования.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по МСФО выросла на 21.45% до 64.761 млрд руб. с 53.323 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 7.57% до 1.164 трлн руб. с 1.082 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - на 11.05% до 131.14 млрд руб. со 118.089 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.83% до 93.898 млрд руб. с 77.713 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 4.7% до 256.2 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 25%.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по РСБУ снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



"AK&M" от 14.03.2019