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14/03/2019
16:30

АЛРОСА реализовала на аукционе во Владивостоке крупные алмазы на $9 млн

АЛРОСА провела во Владивостоке аукцион по продаже алмазов специальных размеров (более 10.8 карата). Суммарная выручка составила $9.1 млн. Об этом говорится в сообщении компании.

Компания продала 125 алмазов общим весом 2090 карат. Победителями по разным позициям аукциона признаны 24 компании из крупнейших центров алмазной торговли.

"Первый в этом году аукцион во Владивостоке завершился с хорошими результатами. Ассортимент по-прежнему пользуется спросом среди участников алмазно-бриллиантового рынка. В торгах приняли участие представители крупнейших центров мировой алмазной торговли. Уверен, что интерес к Владивостоку как к перспективной торговой площадке будет только расти", - отметил Евгений Агуреев, член правления, директор ЕСО АЛРОСА.

АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).

Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в 2018 году выросли на 6% до $4.507 млрд по сравнению с годом ранее. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 2018 год составила $4.412 млрд, бриллиантов - $95.3 млн. В декабре 2018 года АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $328.7 млн (+38%). Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $323.7 млн, бриллиантов - $5 млн.

Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 33% до 82.5 млрд руб. с 61.9 млрд руб. годом ранее на фоне роста EBITDA. Выручка выросла на 11% до 238.3 млрд руб. с 214.5 млрд руб. на фоне роста индекса цен и средних цен реализации алмазов, а также улучшения структуры продаж, несмотря на 9% снижение продаж в каратах. Показатель EBITDA вырос на 29% до 129.1 млрд руб. со 100 млрд руб. благодаря росту выручки и незначительному снижению производственных затрат. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 7 процентных пунктов до 54%. Свободный денежный поток (СДП) вырос на 38% за счёт роста прибыльности на фоне увеличения инвестиций на 2.4 млрд руб., а также высвобождения средств из оборотного капитала за счет роста продаж из запасов.


"AK&M" от 14.03.2019
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