Газпром нефть на 11% увеличила розничную реализацию авиатоплива в 2018 году

Оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти" — "Газпромнефть-Аэро" — по итогам 2018 года заправил "в крыло" более 2.7 млн т топлива, увеличив на 11% аналогичный показатель 2017 года. Общий объём продаж вырос на 9% и составил свыше 3.6 млн т. Об этом гворится в сообщении "Газпром нефти".



В 2018 году международная география сбытовой сети расширилась до 260 аэропортов в 66 странах. "Газпромнефть-Аэро" впервые начала заправки в Малайзии и Гамбии, а также существенно нарастила присутствие в аэропортах Китая и Туниса. Благодаря позитивной динамике продаж авиатоплива — прежде всего, в странах АТР, в ОАЭ, Сербии и Египте — на 15% увеличились объемы зарубежных заправок: этот показатель по итогам года составил 246 тыс. т.



"Газпромнефть-Аэро" первой из российских авиатопливных операторов начала реализацию стратегии цифрового развития бизнеса. В 2018 году была проведена первая заправка регулярного рейса с применением цифрового смарт-контракта, основанного на технологии блокчейн*. Также "Газпромнефть-Аэро" успешно протестировала концепт роботизированной системы налива нефтепродуктов в аэродромный топливозаправщик.



"В 2018 году мы актуализировали стратегию развития авиатопливного бизнеса с горизонтом до 2030 года. Ключевыми целями долгосрочной стратегии являются вхождение „Газпромнефть-Аэро“ в ТОП-10 крупнейших международных операторов, удвоение объемов розничных продаж и пятикратный рост зарубежных заправок „в крыло“. Достижение этих амбициозных ориентиров будет обеспечено активным ростом нашей международной сети и внедрением в производственные процессы лучших технологических и цифровых практик, а также позитивной динамикой спроса на авиационное топливо в России", — отметил Владимир Егоров, генеральный директор "Газпромнефть-Аэро".



"Газпромнефть-Аэро" — дочернее предприятие компании "Газпром нефть". Операционную деятельность по заправке воздушных судов и реализации авиационного топлива "в крыло" компания ведет с 1 января 2008 года. С декабря 2008 года "Газпромнефть-Аэро" является стратегическим партнером Международной Ассоциации Воздушного Транспорта (IATA) в области авиатопливообеспечения.



"Газпромнефть-Аэро" является лидером авиатопливного рынка России по объему розничной реализации. В операционной работе компания использует технологии, обеспечивающие соответствие самому высокому статусу уровня безопасности топливных операций: Green



Использование технологии блокчейн позволяет авиакомпаниям моментально оплачивать топливо непосредственно при заправке воздушных судов без предоплаты, банковских гарантий и финансовых рисков для участников сделки.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", за 2018 год по МСФО выросла на 48.7% до 376.7 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Скорректированный показатель EBITDA за 12 месяцев 2018 года вырос на 45.1% по сравнению с предыдущим годом, составив 800 млрд руб. Свободный денежный поток (FCF) увеличился в 2.5 раза по сравнению с 2017 годом, составив 162 млрд руб. Выручка составила 2.489 трлн руб., увеличившись на 28.7%.



"AK&M" от 14.03.2019