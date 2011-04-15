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14/03/2019
16:22

Цены на бензин за неделю, с 4 по 10 марта, не изменились и составили 44.01 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 4 по 10 марта 2019 года, не изменились и составили 44.01 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.

Бензин марки АИ-92 на 0.1% стоил 41.7 руб. за литр, бензин АИ-95 - 45.01 руб., АИ-98 - 50.78 руб. за литр.

Цены на дизельное топливо сократились на 0.1% до 46.96 руб. за литр.


"AK&M" от 14.03.2019
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