Цены на бензин за неделю, с 4 по 10 марта, не изменились и составили 44.01 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 4 по 10 марта 2019 года, не изменились и составили 44.01 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.



Бензин марки АИ-92 на 0.1% стоил 41.7 руб. за литр, бензин АИ-95 - 45.01 руб., АИ-98 - 50.78 руб. за литр.



Цены на дизельное топливо сократились на 0.1% до 46.96 руб. за литр.





"AK&M" от 14.03.2019