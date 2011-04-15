Газпромнефть-Восток развивает газотранспортную инфраструктуру активов

Компания "Газпромнефть-Восток" начала строительство газопровода, который позволит направить попутный нефтяной газ от дожимной насосной станции Арчинского месторождения на дожимную компрессорную станцию Урманского месторождения в Томской области. Проектная пропускная способность 18-километрового газопровода составит 250 млн куб. м газа в год. Об этом говорится в сообщении "Газпром нефти".



Строительство газопровода является частью масштабного инвестиционного проекта, нацеленного на достижение 95-процентного уровня полезного использования попутного нефтяного газа Урмано-Арчинской группы месторождений и активов Южно-Пудинского лицензионного участка "Газпромнефть-Востока". Общий объём инвестиций в проект составит около 6.9 млрд руб. Добываемый на этих активах газ будет направляться на установку комплексной подготовки газа и конденсата (УКПГиК) Мыльджинского нефтегазоконденсатного месторождения ОАО "Томскгазпром".



18-километровый газопровод станет частью перспективного газо-энергетического хаба с его генерирующими и газотранспортными мощностями. Параллельно в рамках общего проекта также будут построены дожимная компрессорная станция (ДКС) и вакуумная компрессорная станция (ВКС) Урманского месторождения, 97-километровый газопровод высокого давления между Урманским и Шингинским месторождениями, а также ВКС Арчинского месторождения. Проектная производительность всей газовой инфраструктуры составит 500 млн куб. м газа в год.



Завершение работ и ввод объектов в эксплуатацию намечены на конец 2019 года. С 2020 года планируется начать использование газотранспортной системы для коммерческой реализации газа.



На сегодняшний день в рамках общего инвестиционного проекта "Газпромнефть-Востоком" завершено строительство линейной части 97-километрового газопровода высокого давления, произведен монтаж трех компрессорных установок, комплектной трансформаторной подстанции и ряда других вспомогательных объектов ДКС Урманского месторождения.



"Строительство газопровода между Урманским и Арчинским месторождениями — один из ключевых этапов масштабного проекта по развитию газовой инфраструктуры активов „Газпромнефть-Востока“. Завершение работ по всему проекту обеспечит высокий уровень рационального использования попутного нефтяного газа, который мы сможем гибко направлять не только на собственные нужды, но и на коммерческую реализацию", — подчеркнул Константин Карабаждак, генеральный директор "Газпромнефть-Востока".



В состав Южно-Пудинского лицензионного участка входят Кулгинское, Смоляное, Южно-Табаганское и Солоновское месторождения.



"Газпромнефть-Восток" — совместное предприятие ПАО "Газпром нефть", Mubadala Petroleum и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации). "Газпром нефть" владеет 51% акций в капитале совместного предприятия, а Mubadala Petroleum и РФПИ принадлежат 44% и 5%, соответственно. "Газпромнефть-Восток" остается дочерней структурой "Газпром нефти" и исполняет функции оператора месторождений.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", за 2018 год по МСФО выросла на 48.7% до 376.7 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Скорректированный показатель EBITDA за 12 месяцев 2018 года вырос на 45.1% по сравнению с предыдущим годом, составив 800 млрд руб. Свободный денежный поток (FCF) увеличился в 2.5 раза по сравнению с 2017 годом, составив 162 млрд руб. Выручка составила 2.489 трлн руб., увеличившись на 28.7%.



"AK&M" от 14.03.2019