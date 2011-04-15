Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

14/03/2019
18:48

Курские фермеры в 2018 году произвели более 780 тыс. т зерна

Руководители фермерских хозяйств Курской области на совещании под руководством заместителя губернатора области Алексея Золотарева обсудили итоги работы малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Курской области за 2018 и определили задачи на 2019 год. Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области.

В прошлом году курские фермеры произвели более 780 тыс. т зерна, или 16% от общеобластного объёма. В десяти районах этот показатель составляет от 17 до 26%, в Медвенском, Мантуровском - 27%, Тимском и Поныровском районах - по 40%.

В последние годы фермерские хозяйства увеличивают посевные площади под масличными культурами: прошлогодний урожай составил более 198 тыс. т масличной продукции, это в 1.6 раза больше по сравнению с 2017 годом.

На совещании отмечено, что эти культуры должны оставаться ведущими и в нынешнем сельскохозяйственном году. Но при этом большие перспективы имеются в производстве картофеля, овощей открытого грунта, плодов и ягод.


"AK&M" от 14.03.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100