Курские фермеры в 2018 году произвели более 780 тыс. т зерна

Руководители фермерских хозяйств Курской области на совещании под руководством заместителя губернатора области Алексея Золотарева обсудили итоги работы малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Курской области за 2018 и определили задачи на 2019 год. Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области.



В прошлом году курские фермеры произвели более 780 тыс. т зерна, или 16% от общеобластного объёма. В десяти районах этот показатель составляет от 17 до 26%, в Медвенском, Мантуровском - 27%, Тимском и Поныровском районах - по 40%.



В последние годы фермерские хозяйства увеличивают посевные площади под масличными культурами: прошлогодний урожай составил более 198 тыс. т масличной продукции, это в 1.6 раза больше по сравнению с 2017 годом.



На совещании отмечено, что эти культуры должны оставаться ведущими и в нынешнем сельскохозяйственном году. Но при этом большие перспективы имеются в производстве картофеля, овощей открытого грунта, плодов и ягод.





"AK&M" от 14.03.2019