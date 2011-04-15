РФПИ и партнёры приобрели 9.53% акций Интергео

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) и ближневосточный суверенный фонд приобрели 9.53% акций горно-металлургической компании "Интергео", входящей в группу "Онэксим". Об этом сообщил "Ведомостям" представитель РФПИ.



Группа "Онэксим", созданная в 2007 году, является одной из ведущих российских частных инвестиционных групп.



РФПИ является суверенным инвестиционным фондом, созданным Правительством РФ в 2011 году для инвестиций в передовые компании быстрорастущих секторов экономики.





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