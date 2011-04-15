Чистая прибыль Металлоинвеста по МСФО в 2018 году выросла на 17.1% и составила $1.647 млрд

Чистая прибыль Металлоинвеста по МСФО в 2018 году выросла на 17.1% по сравнению с годом ранее и составила $1.647 млрд, говорится в сообщении компании.



Показатель EBITDA увеличился на 38.4% до $2.934 млрд, рентабельность по этому показателю возросла до 40.8% с 34% годом ранее. В том числе EBITDA горнорудного сегмента увеличилась на 30.1% до $2.267 млрд, что связано в основном с повышением цен на железорудную продукцию компании, а также увеличением в портфеле доли продукции с высокой добавленной стоимостью вследствие запуска третьего комплекса горячебрикетированного железа (ГБЖ).



EBITDA металлургического сегмента выросла на 61% до $2.267 млрд.



"Значительный рост показателя связан с повышением средних цен реализации стали и чугуна в 2018 году на фоне роста котировок на мировом рынке, а также физическим увеличением объемов поставок металлургической продукции", — сообщили в компании.



Выручка выросла на 15.3% до $7.187 млрд в основном благодаря росту мировых цен на сталь на 12.1%, на чугун — на 7.9% и на высококачественную руду — на 32.6%, изменению сортамента производимой продукции в части увеличения физических объёмов поставок продукции с высокой добавленной стоимостью.



АО "ХК "Металлоинвест" (ИНН 7705392230) - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на глобальном рынке, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает крупнейшими в мире разрабатываемыми железорудными месторождениями и имеет одни из самых низких показателей себестоимости производства ЖРС.



100% акций Металлоинвеста контролируются USM Holdings, крупнейшим бенефициаром которого является Алишер Усманов (49%). Другими акционерами холдинга являются структуры Владимира Скоча (30%) и Фархада Мошири (10%).



Чистая прибыль Металлоинвеста по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 14.3% до $1.245 млрд по сравнению с годом ранее. Выручка выросла на 17.3% до $5.342 млрд, EBITDA - на 41.1% до $2.183 млрд.



"AK&M" от 14.03.2019