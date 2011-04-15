Дайджест газеты "Коммерсант" от 15 марта 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 15 марта 2019 года.



ПРИБОРЫ ПОКАЗАЛИ ХИЩЕНИЕ

АРЕСТОВАН ЭКС-РУКОВОДИТЕЛЬ ОБОРОННОГО НПО "ОРИОН"



Как стало известно "Ъ", в Москве арестовали Анатолия Филачева и Мясуду Корнееву - бывших руководителей АО "НПО "Орион"", входящего в "ростеховский" холдинг "Швабе". Разработчиков приборов ночного видения и спецтехники заподозрили в хищении 360 млн руб., выделенных на научные исследования в области оборонного комплекса страны. По версии следствия, средства выводились из НПО по фиктивным договорам о поставках научного оборудования и средств обеспечения безопасности. Защита утверждала, что от ареста пожилого ученого Филачева может пострадать "вся российская наука".





АДВОКАТЫ ЗАСТАВИЛИ ПЛАТИТЬ ПОЛИЦИЮ

РУКОВОДСТВО МВД РАСПОРЯДИЛОСЬ ОБЕСПЕЧИТЬ ЗАЩИТУ ДЕНЬГАМИ



Как стало известно "Ъ", МВД России разослало по всем своим территориальным подразделениям указание о почти двукратном увеличении оплаты труда адвокатов по назначению, привлекаемых для участия в следственных действиях. Сделано это в соответствии с постановлением правительства, повысившим с 1 января ставку оплаты, которое, однако, в регионах структуры МВД не исполняли, ссылаясь на старые распоряжения. "Недоразумение", как его называют в Федеральной палате адвокатов (ФПА) РФ, разрешилось после заявлений защитников о готовности бойкотировать полицейское следствие.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 15.03.2019