Дайджест газеты "Ведомости" от 15 марта 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 15 марта 2019 года.





ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДЛОЖИЛО "ПОБЕДЕ" ВМЕСТО 30 BOEING MAX КУПИТЬ РОССИЙСКИЕ МС-21



ЭТО СВЯЗАНО НЕ С КАТАСТРОФАМИ, А С ЖЕЛАНИЕМ ПОМОЧЬ ОТЕЧЕСТВЕННОМУ АВИАПРОМУ





Правительство пока не разрешило 100%-ной "дочке" "Аэрофлота" - лоукостеру "Победа" купить дополнительные 30 судов Boeing 737 Max. Об этом рассказали три человека: два близких к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и третий - к "Аэрофлоту". "Победа" еще в прошлом году подавала заявку в правительственную комиссию по импортозамещению с просьбой одобрить заказ на 50 Boeing 737 Max. Компания уже подписала твердый контракт на 20 судов с поставкой в 2019-2021 гг., еще 30 она планирует получать с 2022 г.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 15.03.2019