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15/03/2019
09:50

Дайджест газеты "Ведомости" от 15 марта 2019 года


Анонсы газеты "Ведомости" от 15 марта 2019 года.


ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДЛОЖИЛО "ПОБЕДЕ" ВМЕСТО 30 BOEING MAX КУПИТЬ РОССИЙСКИЕ МС-21

ЭТО СВЯЗАНО НЕ С КАТАСТРОФАМИ, А С ЖЕЛАНИЕМ ПОМОЧЬ ОТЕЧЕСТВЕННОМУ АВИАПРОМУ


Правительство пока не разрешило 100%-ной "дочке" "Аэрофлота" - лоукостеру "Победа" купить дополнительные 30 судов Boeing 737 Max. Об этом рассказали три человека: два близких к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и третий - к "Аэрофлоту". "Победа" еще в прошлом году подавала заявку в правительственную комиссию по импортозамещению с просьбой одобрить заказ на 50 Boeing 737 Max. Компания уже подписала твердый контракт на 20 судов с поставкой в 2019-2021 гг., еще 30 она планирует получать с 2022 г.


Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.

"AK&M" от 15.03.2019
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