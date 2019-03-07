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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 15 марта, в размере 65.4021 руб. против 65.5890 руб. на 14 марта.
Курс доллара США за последние 5 дней:
14.03.19 - 65.5890 руб.
13.03.19 - 65.7674 руб.
12.03.19 - 66.0763 руб.
08.03.19 - 65.9646 руб.
07.03.19 - 65.8430 руб.
"AK&M" от 14.03.2019