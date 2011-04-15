Повтор! Профицит федерального бюджета в январе-феврале составил 309.633 млрд руб.

Профицит федерального бюджета в январе-феврале 2019 года составил 309.633 млрд руб. Объём доходов достиг 2.843 трлн руб., расходов - 2.533 трлн руб., говорится в сообщении Минфина.



Федеральная налоговая служба перечислила 1.813 трлн руб., Федеральная таможенная служба - 860.775 млрд руб., другие федеральные органы - 169.092 млрд руб.







"AK&M" от 14.03.2019