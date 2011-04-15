ЦБ разработал новые требования к формированию резервов по займам МФО

Микрофинансовые организации (МФО) будут обязаны формировать резервы по всем видам выдаваемых ими займов, при этом размер резерва может превышать установленные минимальные значения. Об этом свидетельствует проект указания Банка России.



Предполагаются пониженные минимальные ставки резервирования по займам, выданным представителям малого и среднего бизнеса и обеспеченным государственной или муниципальной гарантией в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства.



Определяются случаи, при которых минимальная ставка резервирования увеличивается не менее чем на 10 п.п. от минимально установленных ставок (аннулирование лицензии заемщика, исключение заемщика из реестра, достижение продолжительности просроченных платежей 180 дней в совокупности в течение года, приобретение ранее уступленного договора займа), а также случаи, при наступлении которых минимальная ставка резервирования будет составлять 99% (отсутствие документов, подтверждающих факт заключения договора займа или факт приобретения требований по договору займа, признание заемщика несостоятельным (банкротом), применение в отношении заемщика процедур банкротства или нахождение заемщика - юридического лица в стадии ликвидации).



Проект определяет виды залогов, которые не могут считаться обеспечением, и события, при наступлении которых обеспечение не может учитываться при формировании резервов по займам.



Вводится понятие "качественный залог", под которым понимается залог, стоимость которого больше суммы займа или равна ей.



Предполагается льготная ставка резервирования по ипотеке в случае, если сумма задолженности не превышает 70% от оценочной стоимости недвижимого имущества (по аналогии с кредитными организациями).



Для указания предусмотрен полугодовой срок вступления в силу.

Новые требования позволят не только более эффективно хеджировать риски невозврата займов, но и станут для МФО новым этапом введения стимулирующего регулирования предпринимательского финансирования, подчеркивает ЦБ.







"AK&M" от 15.03.2019