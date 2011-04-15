Российский рынок получит локальную поддержку, полагает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.



Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно позитивный. Цены на нефть растут после разнонаправленной динамики накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок идут на улучшение.



Торги на фондовых биржах США в четверг завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились примерно на 0.1%. Индикатор S&P500 при этом остался выше отметки 2800 пунктов. На рынке прошла фиксация прибыли после снижения вероятности проведения саммита Трампа и китайского лидера в конце марта – по сообщениям СМИ, встреча может быть отложена как минимум до апреля. Позже данную информацию подтвердил министр финансов США. Кроме того, инвесторов разочаровали данные по промышленному производству КНР.



Фьючерс на индекс S&P500 с утра прибавляет около 0.2%. Торги в Европе завершились на оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 вырос примерно на 0.6%. В четверг вечером британский парламент проголосовал за перенос даты выхода из ЕС, которая ранее была назначена на 29 марта. На следующей неделе законодатели вновь проголосуют за план Мэй по Brexit, представители ЕС, в свою очередь, должны будут единогласно одобрить отсрочку.



На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно позитивная динамика. Японский Nikkei 225 увеличился на 0.8%. На площадках Китая индексы растут примерно на 1.5%. В Китайских СМИ появилась информация о том, что вице-премьеру страны в ходе телефонных переговоров с представителями США удалось достичь существенного прогресса в торговых переговорах.



Нефтяные фьючерсы с утра прибавляют около 0.2% после разнонаправленного изменения накануне. Котировки Brent удерживаются выше $67. Цены на WTI находятся выше $59, на максимуме текущего года, продолжая получать поддержку от ежемесячного отчета ОПЕК, который свидетельствовал о дальнейшем сокращении добычи картеля и союзников в феврале.



Цены на нефть Brent в четверг также поднялись до годового пика $68.14 за баррель. В пятницу инвесторов ждет еще один ежемесячный отчет по рынку нефти, а также данные по буровой активности в США от Baker Hughes.



"AK&M" от 15.03.2019