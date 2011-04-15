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15/03/2019
10:48

Перспективы рубля выглядят неплохо, полагают аналитики

Рубль слегка отступил в паре с долларом и был стабилен к евро на торгах в четверг. Резких и значимых движений по-прежнему не происходило – валютные пары двигались в пределах проторгованных диапазонов. Доллар, который моменте обновил минимум конца февраля на 65.27 руб., к концу сессии потянулся в район 65.50 руб. Об этом говорится в комментарии эксперта АУФИ Геннадия Николаева.

Рубль не смог продвинуться выше накануне, что неудивительно, учитывая укрепление доллара на форексе и некоторое ослабление позиций развивающихся валют. Нефть к концу дня тоже скорректировалась от 4-месячных максимумов и расположилась на отрицательной территории. Впрочем, в целом ситуация в сырьевом сегменте остается благоприятной, причем в стане игроков даже начинает проявляться беспокойство по поводу потенциального дефицита предложения из-за перебоев в поставках, санкций США и замедления роста активности в США.

На данном этапе перспективы рубля в целом выглядят неплохо. Нефть находится на высоких уровнях, доллар ведет себя неуверенно и торгуется неустойчиво из-за более голубиного настроя Федрезерва, а очередной налоговый период в РФ способен поддержать нашу валюту. В краткосрочном периоде пара доллар/рубль, вероятно, будет оставаться в диапазоне 65-65.80 руб. – для пробоя уровня 65 руб. предпосылок пока не наблюдается.

"AK&M" от 15.03.2019
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