Сбербанк и Уралсиб будут выплачивать возмещение вкладчикам Роскомснаббанка

Сбербанк и банк "Уралсиб" стали победителями конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам Роскомснаббанка (Уфа). Об этом говорится в сообщении АСВ.



Агентство выбрало два банка для проведения максимально быстрых выплат возмещения вкладчиками банка, в том числе малыми предприятиями, на которые с 1 января 2019 года распространено действие системы обязательного страхования вкладов.



Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Роскомснаббанка 7 марта 2019 года. По величине активов на 1 января 2019 года кредитная организация занимала 132-е место в банковской системе РФ.





"AK&M" от 15.03.2019