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15/03/2019
12:38

Рост российской экономики демонстрирует признаки краткосрочного замедления

Рост российской экономики демонстрирует признаки краткосрочного замедления под влиянием внешних и внутренних факторов временного характера. Об этом говорится в бюллетене, подготовленном Департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

К марту годовая инфляция временно усилилась до 5.2% преимущественно из-за действия разовых факторов. Влияние НДС на рост потребительских цен оставалось умеренным, подчёркивается в бюллетене.

При этом отмечается действие временных факторов, сдерживающих рост цен: укрепления рубля, стабилизация цен на моторное топливо, снижение цен на ряд продовольственных товаров.

Краткосрочные негативные факторы, среди которых потеря динамизма в росте мировой экономики, повышение НДС и ускорение инфляции в начале года, скорее всего, сохранят пониженный рост российской экономики до середины 2019 года, полагают авторы бюллетеня.

Во втором полугодии 2019 года прекращение действия негативных факторов в сочетании с оживлением бюджетных расходов может ускорить рост экономики при отсутствии новых негативных изменений во внешнеэкономических условиях.

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