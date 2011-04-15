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15/03/2019
12:51

В Москве объявлены торги на право реализации проекта по строительству новой канатной дороги

В Москве объявлены торги на право реализации проекта по строительству новой канатной дороги. Инвесторы и концессионеры могут подавать заявки с 15 марта по 29 апреля включительно. Об этом сообщила пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Проект соглашения будет доступен для ознакомления в течение 45 дней. Компании, которые захотят принять участие в конкурсе на строительство новой канатной дороги, могут подавать соответствующие заявки, при этом необходимо подтвердить наличие средств для финансирования проекта. В случае, если не поступит ни одной заявки, соглашение будет заключено с инициатором проекта без конкурса.

"Проект будет реализован на принципах государственно-частного партнерства. Строительство и эксплуатация нового объекта будет осуществляться за счет инвестора. Итоги торгов будут подведены 30 апреля" - сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Объём инвестиций в создание нового транспортного объекта составит более 3 млрд руб. После запуска канатная дорога будет принадлежать городу на праве собственности. Срок соглашения – 25 лет. Протяжённость будущей канатной дороги составит 2.3 км, а прогнозируемый пассажиропоток – до 19 тыс. человек в сутки.

Канатная дорога будет интегрирована в городскую транспортную сеть, оплатить проезд можно будет картой "Тройка". При этом будущая стоимость проезда на канатной дороге не превысит 55 рублей, что соответствует действующему тарифу на поездку на метро.



"AK&M" от 15.03.2019
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