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15/03/2019
13:48

Чистая прибыль группы "АЛРОСА" по МСФО за 2018 год выросла на 15% до 90 млрд руб.

Чистая прибыль группы "АЛРОСА" по МСФО за 2018 год выросла на 15% до 90 млрд руб. по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в сообщении АЛРОСА.

Выручка оставила 300 млрд руб., или на 9% больше, чем за предыдущий год. Рост выручки обусловлен, главным образом, ростом индекса цен и улучшением структуры продаж, несмотря на 8% снижение продаж в каратах.

Чистая прибыль группы "АЛРОСА" по МСФО за IV квартал 2018 года снизилась на 67% до 8 млрд руб. по сравнению с предыдущим кварталом.

Выручка за IV квартал составила 61 млрд руб., или на 12% меньше, чем за предыдущий квартал.

АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



"AK&M" от 15.03.2019
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