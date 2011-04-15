Чистая прибыль группы "АЛРОСА" по МСФО за 2018 год выросла на 15% до 90 млрд руб. по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в сообщении АЛРОСА.



Выручка оставила 300 млрд руб., или на 9% больше, чем за предыдущий год. Рост выручки обусловлен, главным образом, ростом индекса цен и улучшением структуры продаж, несмотря на 8% снижение продаж в каратах.



Чистая прибыль группы "АЛРОСА" по МСФО за IV квартал 2018 года снизилась на 67% до 8 млрд руб. по сравнению с предыдущим кварталом.



Выручка за IV квартал составила 61 млрд руб., или на 12% меньше, чем за предыдущий квартал.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).







"AK&M" от 15.03.2019