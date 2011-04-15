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15/03/2019
13:27

Д.Медведев утвердил Стратегию развития туризма на территории Северо-Кавказского федерального округа до 2035 года

Правительство РФ утвердило Стратегию развития туризма на территории Северо-Кавказского федерального округа до 2035 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Стратегия направлена на повышение суммарного вклада туристской индустрии субъектов Федерации, входящих в состав СКФО, в валовый внутренний продукт, увеличение притока иностранных туристов, комплексное развитие туризма на Северном Кавказе, рост его вклада в показателях социально-экономического развития СКФО.

Стратегией, в том числе, предусматриваются создание и развитие в СКФО современной туристской инфраструктуры, действия по обеспечению безопасности туристов и эксплуатации объектов туристской инфраструктуры, развитие отраслевой системы подготовки специалистов для сферы туризма Северного Кавказа, создание и развитие системы управления проектами, формирование условий для создания конкурентоспособного туристского продукта и повышения качества туристских услуг, продвижение туристских территорий и туристских продуктов округа на российском и международном рынках.



"AK&M" от 15.03.2019
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