Д.Медведев утвердил Стратегию развития туризма на территории Северо-Кавказского федерального округа до 2035 года

Правительство РФ утвердило Стратегию развития туризма на территории Северо-Кавказского федерального округа до 2035 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Стратегия направлена на повышение суммарного вклада туристской индустрии субъектов Федерации, входящих в состав СКФО, в валовый внутренний продукт, увеличение притока иностранных туристов, комплексное развитие туризма на Северном Кавказе, рост его вклада в показателях социально-экономического развития СКФО.



Стратегией, в том числе, предусматриваются создание и развитие в СКФО современной туристской инфраструктуры, действия по обеспечению безопасности туристов и эксплуатации объектов туристской инфраструктуры, развитие отраслевой системы подготовки специалистов для сферы туризма Северного Кавказа, создание и развитие системы управления проектами, формирование условий для создания конкурентоспособного туристского продукта и повышения качества туристских услуг, продвижение туристских территорий и туристских продуктов округа на российском и международном рынках.







"AK&M" от 15.03.2019