ЦБ РФ установил официальный курс евро на 16 марта в размере 74.0686 руб. против 74.0613 руб. на 15 марта.





Курс евро за последние 5 дней:



15.03.19 - 74.0613 руб.

14.03.19 - 74.0237 руб.

13.03.19 - 74.0672 руб.

12.03.19 - 74.2896 руб.

08.03.19 - 74.5730 руб.























"AK&M" от 15.03.2019