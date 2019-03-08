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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 16 марта в размере 74.0686 руб. против 74.0613 руб. на 15 марта.
Курс евро за последние 5 дней:
15.03.19 - 74.0613 руб.
14.03.19 - 74.0237 руб.
13.03.19 - 74.0672 руб.
12.03.19 - 74.2896 руб.
08.03.19 - 74.5730 руб.
"AK&M" от 15.03.2019