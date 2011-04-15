Прибыль банковского сектора РФ в январе-феврале выросла в 2.5 раза до 445 млрд руб.

Прибыль банковского сектора РФ в январе-феврале 2019 года выросла в 2.5 раза до 445 млрд руб. в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют материалы ЦБ.



В январе-феврале прибыль в 481 млрд руб. показали 350 кредитных организаций (73% от количества кредитных организаций, действовавших на 1 марта 2019 года). Убыток в 36 млрд руб. продемонстрировали 116 кредитных организаций (24%).



Рентабельность активов банковского сектора увеличилась на 1 марта 2019 года до 1.8%.





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