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15/03/2019
14:00

Прибыль банковского сектора РФ в январе-феврале выросла в 2.5 раза до 445 млрд руб.

Прибыль банковского сектора РФ в январе-феврале 2019 года выросла в 2.5 раза до 445 млрд руб. в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют материалы ЦБ.

В январе-феврале прибыль в 481 млрд руб. показали 350 кредитных организаций (73% от количества кредитных организаций, действовавших на 1 марта 2019 года). Убыток в 36 млрд руб. продемонстрировали 116 кредитных организаций (24%).

Рентабельность активов банковского сектора увеличилась на 1 марта 2019 года до 1.8%.


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