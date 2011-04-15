Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 18 марта

Банк России установил на 18 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.3763

1 Азербайджанский манат 38.5618

100 Армянских драмов 13.4264

1 Белорусский рубль 30.7425

1 Болгарский лев 37.8830

1 Бразильский реал 17.0276

100 Венгерских форинтов 23.5680

1000 Вон Республики Корея 57.5732

10 Гонконгских долларов 83.3409

10 Датских крон 99.2808

1 Доллар США 65.4201

1 Евро 74.0686

100 Индийских рупий 94.7122

100 Казахстанских тенге 17.2485

1 Канадский доллар 49.2065

100 Киргизских сомов 93.7251

10 Китайских юаней 97.4558

10 Молдавских леев 37.9797

1 Новый туркменский манат 18.7182

10 Норвежских крон 76.5738

1 Польский злотый 17.2199

1 Румынский лей 15.5729

1 СДР (специальные

права заимствования) 90.9974

1 Сингапурский доллар 48.3233

10 Таджикских сомони 69.3193

1 Турецкая лира 11.9556

10000 Узбекских сумов 78.1457

10 Украинских гривен 24.1661

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 86.6031

10 Чешских крон 28.8703

10 Шведских крон 70.6305

1 Швейцарский франк 65.2504

10 Южноафриканских рэндов 45.3063

100 Японских иен 58.5651

"AK&M" от 15.03.2019