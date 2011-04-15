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15/03/2019
13:50

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 18 марта

Банк России установил на 18 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 46.3763
1 Азербайджанский манат 38.5618
100 Армянских драмов 13.4264
1 Белорусский рубль 30.7425
1 Болгарский лев 37.8830
1 Бразильский реал 17.0276
100 Венгерских форинтов 23.5680
1000 Вон Республики Корея 57.5732
10 Гонконгских долларов 83.3409
10 Датских крон 99.2808
1 Доллар США 65.4201
1 Евро 74.0686
100 Индийских рупий 94.7122
100 Казахстанских тенге 17.2485
1 Канадский доллар 49.2065
100 Киргизских сомов 93.7251
10 Китайских юаней 97.4558
10 Молдавских леев 37.9797
1 Новый туркменский манат 18.7182
10 Норвежских крон 76.5738
1 Польский злотый 17.2199
1 Румынский лей 15.5729
1 СДР (специальные
права заимствования) 90.9974
1 Сингапурский доллар 48.3233
10 Таджикских сомони 69.3193
1 Турецкая лира 11.9556
10000 Узбекских сумов 78.1457
10 Украинских гривен 24.1661
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 86.6031
10 Чешских крон 28.8703
10 Шведских крон 70.6305
1 Швейцарский франк 65.2504
10 Южноафриканских рэндов 45.3063
100 Японских иен 58.5651

"AK&M" от 15.03.2019
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