Банк России на 16 марта повысил курс евро к рублю почти на копейку до 74.0686 руб., курс доллара США - почти на 2 копейки до 65.4201 руб.

Банк России на 16 марта повысил официальный курс евро к рублю почти на копейку до 74.0686 руб. с 74.0613 руб., курс доллара США - почти на 2 копейки до 65.4201 руб. с 65.4021 руб. 15 марта.



Стоимость бивалютной корзины на 16 марта увеличилась более чем на копейку (+0.02%) до 69.3120 руб. с 69.2988 руб. 15 марта.







"AK&M" от 15.03.2019