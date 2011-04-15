В пятницу, 15 марта, российский фондовый рынок немного подрастает вслед за "зеленеющими" азиатскими и европейскими площадками: индекс Мосбиржи прибавляет 0.4%, РТС - 0.5%. Об этом говорится в комментарии аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой.



Новость об очередном переносе встречи Д.Трампа с С.Цзиньпином, возможно, немного ослабила энтузиазм инвесторов в отношении торговых переговоров, однако не снизила оптимизм касательно заключения финального соглашения. Комментарии президента США о том, что компромисс между странами может быть достигнут в течение ближайших 3-4 недель, и что продуктивность обсуждения сохраняется на высоком уровне, поддержали позитивный настрой рынков. Для азиатских рынков дополнительным драйвером роста стали также заявления премьер-министра КНР о готовности увеличить бюджетный дефицит в текущем году для реализации мер поддержки экономики, в виде сокращения НДС и социальных взносов с 1 апреля, а также снижения резервных требований к банкам и процентных ставок.



Незначительно дорожающая сегодня нефть поддерживает котировки компаний нефтегазового сектора, тем самым обеспечивая рост индекса широкого рынка. Баррель Brent спот прибавляет 0.5%, отыгрывая потери вчерашнего дня (-0.6%), обусловленные понижением прогнозов ОПЕК по росту спроса на нефть в 2018-2019 годах. Тем не менее, замечаний участников ОПЕК о готовности любой ценой избежать нового перенасыщения рынка пока достаточно, чтобы сохранять "бычий" настрой на сырьевом рынке, подчеркивает аналитик.





"AK&M" от 15.03.2019