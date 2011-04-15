Еврокомиссия одобрила приобретение LetterOne М.Фридмана испанского ритейлера Dia

Европейская комиссия одобрила приобретение компанией LetterOne Investment Holdings S.A. (LetterOne), принадлежащей Михаилу Фридману, испанского ритейлера Distribuidora Internacional de Alimentacian, S.A. (Dia). Об этом свидетельствует сообщение, размещённое на сайте ЕК.



Комиссия пришла к выводу, что предлагаемая сделка не вызовет проблем с конкуренцией.



DIA является международным розничным продавцом и дистрибьютором товаров для дома и личной гигиены.



LetterOne - инвестиционная холдинговая компания в секторах телекоммуникаций и технологий, здравоохранения и розничной торговли, а также энергетики.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"