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15/03/2019
16:54

Вклады населения в банках в феврале выросли на 1.6%

Вклады населения в банках в феврале 2019 года выросли на 1.6%. Об этом свидетельствуют материалы Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе-феврале 2019 года.

Средневзвешенная процентная ставка по рублевым вкладам физлиц на срок свыше 1 года в январе 2019 года незначительно выросла относительно уровня декабря 2018 года (+0.1 п.п., до 6.9% годовых).

Изменения в порядок бухгалтерского учёта для кредитных организаций, вступившие в силу в начале года, оказали влияние на структуру и величину баланса банков и будут находить отражение в динамике их финансового результата в ближайшие месяцы, свидетельствуют данные информационно-аналитического материала ЦБ.


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