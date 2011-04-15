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15/03/2019
17:10

Объём безналичных операций в РФ в 2018 году составил 48 трлн руб.

Россияне по-прежнему предпочитают использовать банковские карты преимущественно при оплате товаров и услуг. В 2018 году доля таких операций в общем количестве транзакций по картам составила 76%. При этом переводы с карты на карту продолжают расти активными темпами, обгоняя по объёмам другие карточные операции. Об этом свидетельствует статистика Банка России.

Вторым по популярности направлением использования банковских карт по итогам прошлого года стали переводы с карты на карту, опередив операции по получению наличных средств - 14% и 10% всех транзакций соответственно.

При этом по объёму операций переводы с карты на карту стали абсолютными лидерами. За прошлый год таких переводов было совершено на 27.4 трлн руб. За этот же период картами было оплачено товаров и услуг на 21 трлн руб. Таким образом, общий объём безналичных операций - более 48 трлн руб. - почти вдвое превысил операции по снятию наличных с карт (26.6 трлн руб.).

В прошедшем году сохранилась тенденция роста числа активных карт, с помощью которых была сделана хотя бы одна операция. Их количество увеличилось почти на 22 млн и составило более 180 млн карт. При этом доля таких карт в общем объёме эмиссии составила 66%.


"AK&M" от 15.03.2019
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