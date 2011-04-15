Курская область планирует до 2024 года направить на реализацию национальных проектов 45 млрд руб.

На реализацию национальных проектов в Курской области планируется направить 45 млрд руб. до 2024 года. Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области.



В том числе, средства федерального бюджета составят 20 млрд руб., государственных внебюджетных фондов - около 13 млрд руб., бюджета Курской области - 11 млрд руб., внебюджетных источников - 0.6 млрд руб.



В декабре 2018 года утверждены паспорта 41 регионального проекта по десяти направлениям: "Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Цифровая экономика", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт".



В настоящее время также разрабатываются региональные проекты "Умный город" и "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика". Уже заключены соглашения с Минэкономразвития России и Российским экспортным центром о реализации в Курской области проектов "Экспорт услуг", "Системные меры содействия международной кооперации и экспорту". Они разрабатываются в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".



В течение 2019 года планируется разработать региональную программу "Производительность труда и поддержка занятости".



Кроме того, администрация Курской области окажет поддержку научным и образовательным организациям в открытом конкурсе для включения в нацпроект "Наука".







"AK&M" от 15.03.2019