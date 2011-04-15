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15/03/2019
17:16

Весной предупреждающие пешеходов надписи появятся ещё на 46 нерегулируемых пешеходных переходах

Этой весной предупреждающие пешеходов надписи появятся ещё на 46 нерегулируемых пешеходных переходах около образовательных учреждений, мест массового посещения и социально-значимых объектов. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения Москвы.

Надписи, напоминающие взрослым и детям о том, как нужно правильно переходить дорогу, будут нанесены на тротуарах вблизи пешеходных переходов.

Предупреждающие надписи уже нанесены перед 49 нерегулируемыми пешеходными переходами в Москве, на которых были аварии с участием пешеходов. "Возьмите ребенка за руку", "Посмотрите по сторонам" и "Снимите наушники" - такие надписи на асфальте обращают внимание пешеходов на то, что прежде, чем выйти на проезжую часть, нужно обязательно убедиться в собственной безопасности, снять наушники, а родителям взять ребенка за руку.

Кроме того, в октябре 2018 года ЦОДД совместно с ГИБДД провели конкурс в социальных сетях на лучшую идею надписи. Сами жители столицы выбрали новые предупреждающие надписи. Лучшими идеями были признаны – "Не перебегайте дорогу", "Играть на дороге опасно", "Не спеши – успеешь". Именно такие надписи появятся по новым 46 адресам.

Помимо нанесения новых предупреждающих надписей, ЦОДД обновит уже существующие надписи, чтобы они были заметны для пешеходов. Работы по нанесению надписей начнутся после того, как установится тёплая и сухая погода.




"AK&M" от 15.03.2019
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