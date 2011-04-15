СИБУР может провести IPO не раньше осени

СИБУР - крупнейший нефтехимический холдинг в России - может провести IPO не раньше осени. Но, возможно, в этом году акции размещаться не будут. Об этом сообщили Reuters источники на финансовом рынке, близкие к сделке.



Холдинг ожидает результатов от запуска нефтехимического комплекса "Запсибнефтехим", чтобы повысить стоимость холдинга, подчёркивают источники.



СИБУР планировал разместить существующие акции и привлечь $2-3 млрд.



СИБУР Холдинг (ИНН 7727547261) является крупнейшим в России производителем нефтехимической продукции. Контрольный пакет акций компании принадлежит Леониду Михельсону.





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