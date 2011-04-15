Регионы будут определять сумму финподдержки застройщиков, не получивших проектное финансирование, заявил В.Якушев

Регионы будут определять сумму финподдержки региональных застройщиков, не получивших проектное финансирование. Об этом заявил журналистам в Калуге министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.



Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства, по его словам, планируется дофинансировать. Будет разработан механизм, когда застройщики, не получившие проектное финансирование, будут получать средства для строительства в фонде.



"Есть застройщики в регионах, которые имеют хорошую репутацию, за многие годы не допустили ни одного просроченного объекта, ни одного обманутого дольщика, но под критерии проектного финансирования они, к сожалению, не попадают. Это особая тема контроля со стороны субъектов", - подчеркнул В.Якушев.



Такой механизм, по его словам, будет функционировать только при поддержке субъектов. Средства будут предоставляться на возвратной основе.







"AK&M" от 15.03.2019