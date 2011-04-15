Дайджест газеты "Коммерсант" от 18 марта 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 18 марта 2019 года.



СУ-35 УКРЕПЯТ ЕГИПЕТСКУЮ СИЛУ

КАИР ОСВАИВАЕТСЯ В КЛУБЕ КРУПНЕЙШИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОГО ОРУЖИЯ



Как стало известно "Ъ", Россия подписала с Египтом контракт на поставку нескольких десятков тяжелых многофункциональных истребителей Су-35. Вместе с поставляемыми Египту средними истребителями МиГ-29М/М2 они должны в ближайшие годы значительно повысить боевой потенциал парка египетских ВВС, на вооружении которых до сих пор находятся устаревшие советские МиГ-21 и китайские J-7. Сам контракт, оцениваемый в $2 млрд, подтверждает статус Египта как одного из крупнейших покупателей российского оружия.





С БУХГАЛТЕРАМИ ПОЙДУТ В ФИНРАЗВЕДКУ

К БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ПОДКЛЮЧАЮТ НОВЫЕ СИЛЫ



Адвокаты, нотариусы и бухгалтеры будут обязаны инициировать блокировку средств на счетах своих клиентов, входящих в черные списки Росфинмониторинга. Такая норма содержится в поправках в антиотмывочное законодательство, принятых Госдумой в трех чтениях и одобренных Советом федерации в конце прошлой недели.





МЕСТО В ПАРЛАМЕНТЕ СТАЛО ПОВОДОМ ДЛЯ ДИСКУССИЙ

НА МАНДАТ ЖОРЕСА АЛФЕРОВА ПРЕТЕНДУЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ





Президиум ЦК КПРФ сегодня должен принять официальное решение о передаче мандата, который стал вакантным после смерти академика Жореса Алферова. В конце прошлой недели лидер партии Геннадий Зюганов заранее заявил, что решение принято и место в Госдуме достанется экс-кандидату в президенты директору совхоза имени Ленина Павлу Грудинину. Экс-министр спорта РФ авторитетный бизнесмен Борис Иванюженков, знакомый с предполагаемым лидером подольского ОПС Сергеем Лалакиным, заявил, что обжаловал в суде решение президиума ЦК, поскольку также значится в списке кандидатов КПРФ и может претендовать на мандат.





ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИТИКЕ ПРИГОДИТСЯ ОПЫТ ПРИМОРЬЯ

В ГОРОДСКУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ ПЕРЕХОДИТ БЫВШИЙ ВИЦЕ-МЭР ВЛАДИВОСТОКА



Как стало известно "Ъ", в ближайшее время у председателя "политического комитета" администрации Санкт-Петербурга появится двое новых заместителей. Одним из них станет Сергей Шерстюк, который до сих пор работал вице-мэром Владивостока. По словам собеседников "Ъ", взять его на работу врио губернатора Петербурга Александру Беглову посоветовал глава Приморского края Олег Кожемяко: губернаторы знакомы по прежней работе в администрации президента. Повышение до должности зампреда комитета получит также Андрей Чапуров, который проработал в нем больше десяти лет.





СЕРГЕЮ ХАЧАТУРОВУ УСИЛИЛИ МОШЕННИЧЕСТВО РАСТРАТОЙ

ФСБ ЗАВЕРШИЛА ДЕЛО БЫВШЕГО СОБСТВЕННИКА "РОСГОССТРАХА"



ФСБ завершила расследование уголовного дела бывшего основного собственника "Росгосстраха" (РГС) Сергея Хачатурова. Как стало известно "Ъ", к предъявленным ранее бизнесмену обвинениям в хищении акций страховой компании на 6,1 млрд руб. и отмывании этих денег на финальном этапе следствия добавилось еще одно - в растрате имущества его собственной фирмы "РГС-активы" на сумму 2 млрд руб. По версии ФСБ, господин Хачатуров в январе 2017 года осуществил убыточный обмен имевшихся на балансе этой компании паев на векселя еще одной из своих структур. Адвокаты бизнесмена называют новое обвинение незаконным, отмечая, что в сделке было задействовано исключительно имущество самого господина Хачатурова, поэтому ущерба кому бы то ни было причинено быть не могло даже теоретически.





БОРИС ТИТОВ ИСКЛЮЧАЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ИЗ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА

БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН ПРОСИТ СКОРРЕКТИРОВАТЬ СТАТЬЮ УК



Как стало известно "Ъ", бизнес-омбудсмен Борис Титов направил главе администрации президента РФ Антону Вайно письмо, в котором попросил скорректировать нормы ст. 210 УПК, карающей за организацию преступного сообщества (ОПС) и участие в нем. По мнению господина Титова, под статью об ОПС не должны попадать участники предпринимательской деятельности, за исключением тех, кто обвиняется в производстве фальшивых денег.





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"AK&M" от 18.03.2019