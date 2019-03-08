ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 16 марта, в размере 65.4201 руб. против 65.4021 руб. на 15 марта.





Курс доллара США за последние 5 дней:



15.03.19 - 65.4021 руб.

14.03.19 - 65.5890 руб.

13.03.19 - 65.7674 руб.

12.03.19 - 66.0763 руб.

08.03.19 - 65.9646 руб.



















































































































































































"AK&M" от 18.03.2019