Российская валюта завершила предыдущую неделю впечатляющим укреплением (1.8% в паре с долларом и 1.4% в паре с евро). В итоге рубль начинает текущую неделю на наиболее крепких отметках с начала августа прошлого года, то есть до начала второй волны ослабления российской валюты на фоне угрозы санкций в отношении государственного долга. Об этом говорится в обзоре Nordea.



Рубль вполне может развить успех на стартующей неделе под воздействием сразу нескольких факторов. Приближение пика налоговых платежей будет создавать дополнительный спрос на российскую валюту. Действие данного фактора в марте будет иметь более выраженный характер, поскольку мартовский платеж традиционно проходит в повышенном объеме (около 2.5 трлн руб. по сравнению со стандартным объемом в 1.6-1.7 трлн руб.) из-за дополнительных платежей по налогу на прибыль.



Аукционы ОФЗ, вероятно, вновь окажутся удачными, так как российские суверенные бумаги пользуются повышенным спросом в преддверии заседания Банка России в предстоящую пятницу, когда от регулятора ожидают некоторого смягчения риторики.



Комфортные уровни нефтяных цен (выше 67 долл./бар.) также выступают дополнительным фактором поддержки. Наконец, ожидания некоторого смягчения риторики ФРС на заседании в среду формирует повышенный аппетит к риском активам и к валютам развивающихся стран. Благодаря перечисленным факторам в рамках текущей недели рубль, вероятно, продолжит тестировать многомесячные максимумы.





"AK&M" от 18.03.2019