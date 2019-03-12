ЦБ РФ установил официальный курс евро на 19 марта в размере 73.3610 руб. против 74.0686 руб. на 16 марта.





Курс евро за последние 5 дней:



16.03.19 - 74.0686 руб.

15.03.19 - 74.0613 руб.

14.03.19 - 74.0237 руб.

13.03.19 - 74.0672 руб.

12.03.19 - 74.2896 руб.

























"AK&M" от 18.03.2019