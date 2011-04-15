Нефтяные котировки остаются вблизи максимальных отметок с ноября прошлого года. Контракты Brent сегодня утром торгуются в районе отметки $67.2/bbl, WTI - $58.4/bbl. Вчера в Баку прошёл первый день обсуждения эффективности декабрьской сделки по сокращению добычи нефти между министрами стран ОПЕК+. Об этом говорится в обзоре Nordea.



Исходя из комментариев министров, одним из ключевых вопросов в воскресенье стало обсуждение дисциплинированности стран, сокращающих добычу сырья более медленными темпами, чем планировалось.



Так, страны ОПЕК+ в феврале выполнили сделку на 89% во многом за счёт того, что страны ОПЕК снизили добычу на 105% от плана, в то время как не входящие в картель страны - только на 53%.



Министр энергетики Саудовской Аравии отметил, что ожидает ускорения темпов сокращения добычи сырья в России, и добавил, что саудовская сторона готова продлить сделку до конца 2019г. Тем не менее, министр энергетики РФ А.Новак, сообщил, что Россия занимает выжидательную позицию в отношении продления сделки ОПЕК+ до конца года.



Заявления российской стороны несколько ограничили оптимизм на нефтяном рынке. Официальные итоги министерского заседания, скорее всего, станут известны сегодня после второго дня министерских



"AK&M" от 18.03.2019