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18/03/2019
12:27

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 19 марта

Банк России установил на 19 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 46.0187
1 Азербайджанский манат 38.1193
100 Армянских драмов 13.3037
1 Белорусский рубль 30.5982
1 Болгарский лев 37.5091
1 Бразильский реал 16.9411
100 Венгерских форинтов 23.3400
1000 Вон Республики Корея 57.0795
10 Гонконгских долларов 82.3814
10 Датских крон 98.3057
1 Доллар США 64.6694
1 Евро 73.3610
100 Индийских рупий 94.3376
100 Казахстанских тенге 17.1865
1 Канадский доллар 48.5615
100 Киргизских сомов 92.7160
10 Китайских юаней 96.3504
10 Молдавских леев 37.5439
1 Новый туркменский манат 18.5034
10 Норвежских крон 75.8185
1 Польский злотый 17.0632
1 Румынский лей 15.4335
1 СДР (специальные
права заимствования) 90.0431
1 Сингапурский доллар 47.8430
10 Таджикских сомони 68.5420
1 Турецкая лира 11.8329
10000 Узбекских сумов 77.2486
10 Украинских гривен 23.8206
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.7452
10 Чешских крон 28.6148
10 Шведских крон 70.0568
1 Швейцарский франк 64.5661
10 Южноафриканских рэндов 44.8048
100 Японских иен 57.9917

"AK&M" от 18.03.2019
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