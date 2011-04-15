Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 19 марта

Банк России установил на 19 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.0187

1 Азербайджанский манат 38.1193

100 Армянских драмов 13.3037

1 Белорусский рубль 30.5982

1 Болгарский лев 37.5091

1 Бразильский реал 16.9411

100 Венгерских форинтов 23.3400

1000 Вон Республики Корея 57.0795

10 Гонконгских долларов 82.3814

10 Датских крон 98.3057

1 Доллар США 64.6694

1 Евро 73.3610

100 Индийских рупий 94.3376

100 Казахстанских тенге 17.1865

1 Канадский доллар 48.5615

100 Киргизских сомов 92.7160

10 Китайских юаней 96.3504

10 Молдавских леев 37.5439

1 Новый туркменский манат 18.5034

10 Норвежских крон 75.8185

1 Польский злотый 17.0632

1 Румынский лей 15.4335

1 СДР (специальные

права заимствования) 90.0431

1 Сингапурский доллар 47.8430

10 Таджикских сомони 68.5420

1 Турецкая лира 11.8329

10000 Узбекских сумов 77.2486

10 Украинских гривен 23.8206

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.7452

10 Чешских крон 28.6148

10 Шведских крон 70.0568

1 Швейцарский франк 64.5661

10 Южноафриканских рэндов 44.8048

100 Японских иен 57.9917

"AK&M" от 18.03.2019