Банк России на 19 марта понизил курс евро к рублю почти на 71 копейку до 73.3610 руб., курс доллара США - более чем на 75 копеек до 64.6694 руб.

Банк России на 19 марта понизил официальный курс евро к рублю почти на 71 копейку до 73.3610 руб. с 74.0686 руб., курс доллара США - более чем на 75 копеек до 64.6694 руб. с 65.4201 руб. 16 марта.



Стоимость бивалютной корзины на 19 марта уменьшилась более чем на 73 копейки (-1.06%) до 68.5807 руб. с 69.3120 руб. 16 марта.







"AK&M" от 18.03.2019