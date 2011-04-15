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18/03/2019
14:40

Работы по восстановлению рудника "Мир" могут быть начаты не ранее 2024 года, АЛРОСА

АЛРОСА сообщила о статусе законсервированной в настоящее время отработки подземного рудника трубки "Мир". Об этом говорится в материалах компании.

По результатам анализа нескольких вариантов вскрытия месторождения и освоения глубоких горизонтов, разработана концепция принятия решения относительно восстановления или полной консервации месторождения трубки "Мир".

Концепцией предусмотрено проведение доразведки глубоких горизонтов месторождения до отметки -1.3 тыс. м с целью подтверждения запасов. Эти работы планируется завершить к началу 2022 года. Бюджет на проведение работ составляет около 2 млрд руб., сумма была включена в план инвестиционной программы группы на 2019 год. Инвестиционная программа группы на 2019 год составляет 28.7 млрд руб.

По итогам доразведки будет осуществлено бурение контрольно-стволовых скважин для начала подготовки проектной документации на вскрытие месторождения (срок выполнения - 1-2 года) - окончание работ до 2024 года.

Одновременно с этим компания будет проводить предпроектные проработки, направленные на обеспечение водоотведения от месторождения, обоснование оптимального варианта технологии отработки запасов, вентиляционного и газового режимов.

В случае принятия решения о целесообразности восстановления подземного рудника "Мир", на его строительство, по предварительным оценкам, потребуется 6-8 лет.

Таким образом, работы по восстановлению рудника "Мир" могут быть начаты не ранее 2024 года, при условии получения положительных результатов исследований, а также подтверждения возможности осуществлять строительство и добычу с обеспечением максимального уровня промышленной безопасности, подчеркивается в сообщении.

АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



"AK&M" от 18.03.2019
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