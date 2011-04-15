Thomas Cook хочет купить "Библио глобус"

Thomas Cook Group ведёт переговоры о покупке бизнеса туроператора "Библио глобус". Об этом пишет газета "Ведомости".



Стороны не успели финализировать детали, допускает один из собеседников "Ведомостей". По словам другого, о сделке может быть объявлено до конца марта.



Туристическая компания Thomas Cook Group основана в 1841 году, сейчас у нее три направления: туристический, авиационный и гостиничный бизнес. Под её управлением более 100 самолётов, базирующихся в Великобритании, Германии, скандинавских странах и Испании, 186 гостиниц более чем на 38 тыс. номеров. В России Thomas Cook владеет туроператором "Интурист", который выкупила у АФК "Система" в 2018 году.



"Библио глобус", основанный в середине 1990-х Александром Туголуковым, - крупнейший российский туроператор и один из лидеров местного рынка наряду с Anex Tours, Coral Travel, Pegas Touristic.





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