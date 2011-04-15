РЖД завершили сделку купли-продажи Рефсервиса

ОАО "РЖД" завершило сделку купли-продажи 100% -1 акция АО "Рефсервис". Об этом говорится в сообщении компании.



Продажа актива осуществлялась в соответствии с решением совета директоров в рамках продажи непрофильных активов компании. Сделка была проведена в форме открытого аукциона.



Цена приобретения акций по итогам аукциона составила 2.46 млрд руб. Победителем было признано ООО "РегионТрансСервис".



Организатором конкурса выступил ПАО "Банк ВТБ".

АО "Рефсервис" крупнейший на территории России и стран СНГ оператор специализированного железнодорожного подвижного состава, предназначенного для перевозки скоропортящихся грузов.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по МСФО выросла на 21.45% до 64.761 млрд руб. с 53.323 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 7.57% до 1.164 трлн руб. с 1.082 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - на 11.05% до 131.14 млрд руб. со 118.089 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.83% до 93.898 млрд руб. с 77.713 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 4.7% до 256.2 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 25%.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по РСБУ снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"