ФПС назначит доппоезда на майские праздники

АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") в период майских праздничных дней планирует назначить более 500 дополнительных поездов дальнего следования. Об этом говорится в сообщении компании.



Они отправятся по самым востребованным направлениям в период с 26 апреля по 12 мая.



Выходные дни, приуроченные к майским праздникам, придутся в этом году на периоды с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. Пиковые даты выезда на праздники ожидаются 26, 30 апреля и 8 мая, а в обратном направлении - 5 и 12 мая.



Дополнительные поезда совершат рейсы из Москвы в Санкт-Петербург, Архангельск, Кинешму, Казань, Адлер, Белгород, Саратов, Тамбов, Чебоксары, Новозыбков, Саранск, Пензу и другие города.



Из северной столицы дополнительные рейсы назначены в Великие Луки, Курск, Ижевск, Кострому, Казань, Орёл, Волгоград и другие города.



В случае повышенного спроса на поездки может быть увеличено количество дополнительных поездов либо дополнительных вагонов в уже назначенные составы.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по МСФО выросла на 21.45% до 64.761 млрд руб. с 53.323 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 7.57% до 1.164 трлн руб. с 1.082 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - на 11.05% до 131.14 млрд руб. со 118.089 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.83% до 93.898 млрд руб. с 77.713 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 4.7% до 256.2 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 25%.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по РСБУ снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.





"AK&M" от 18.03.2019