ЛУКОЙЛ начал продажи масел на eBay

Компания "ЛЛК-Интернешнл" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ") начала продажи моторных масел на eBay. Об этом говорится в сообщении компании.



На европейской онлайн-витрине ebay.de представлены линейки моторных масел для легковых и грузовых автомобилей - Genesis, Люкс и Авангард Ультра. На сегодняшний день продукция доступна для заказа в Австрии и Германии. В течение года интернет-продажи масел ЛУКОЙЛ на маркетплейсе охватят все страны Европейского Союза.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ", по МСФО в 2018 году составила 619.2 млрд руб., что на 47.8% больше по сравнению с 2017 годом - 418.8 млрд руб. Выручка от реализации выросла на 35.4% и составила 8.036 трлн руб. Показатель EBITDA вырос до 1.115 трлн руб., что на 34.1% больше по сравнению с 2017 годом.











"AK&M" от 18.03.2019